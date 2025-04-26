Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçından önce rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.

MHK'den Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Üst klasman hakemimiz Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği sağlık sorunu sonrasında başarılı bir tedavi süreci geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan hakemimizin kısa süre içerisinde antrenmanlara başlaması beklenmektedir. Kendisine 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Hakem Taşkınsoy, kupanın yarı finalinde 22 Nisan Salı günü orta hakem olarak görev yapacağı Konyaspor-Galatasaray müsabakası öncesinde kalp ritim bozukluğu (taşikardi) tanısıyla hastaneye kaldırılmış ve karşılaşmayı dördüncü hakem Ali Yılmaz yönetmişti.