İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı öncesinde rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumu iyiye gitti. MHK, başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini ve kısa süre içinde antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçından önce rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.

MHK'den Taşkınsoy'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Üst klasman hakemimiz Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği sağlık sorunu sonrasında başarılı bir tedavi süreci geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan hakemimizin kısa süre içerisinde antrenmanlara başlaması beklenmektedir. Kendisine 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Hakem Taşkınsoy, kupanın yarı finalinde 22 Nisan Salı günü orta hakem olarak görev yapacağı Konyaspor-Galatasaray müsabakası öncesinde kalp ritim bozukluğu (taşikardi) tanısıyla hastaneye kaldırılmış ve karşılaşmayı dördüncü hakem Ali Yılmaz yönetmişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.