Hakan Safi, Şahika Ercümen'i Dünya Rekoru İçin Tebrik Etti

Safiport Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştiren milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Şahika'nın dünya rekorunu geliştirerek kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Hakan Safi, "Milli sporcumuz Şahika Ercümen'in 107 metrelik dalışla dünya rekorunu geliştirmesi hepimizi gururlandırdı. Cesareti, disiplini ve kararlılığıyla ilham veren Şahika'nın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla rekor denemesini yapan Şahika, 107 metreye dalarak hedefini gerçekleştirmişti.