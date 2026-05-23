Hakan Safi: Fenerbahçe için her şeye hazırız

FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Safi, "Bugüne kadar hep vurguladım, Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum yok. Ancak bu bir takım oyunu. Bu nedenle yönetim listesini belirlerken, her an Fenerbahçe için çalışacak isimleri tercih ettik. Yıllardır her alanda, 'Fenerbahçe'si için mücadele edenler olarak 7 Haziran'da sonuç ne olursa olsun, mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz küsenlerden, kriz anında uzak duranlardan olmayacağız. Bizimki makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin ta kendisidir. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi, çocuklarımıza yaşatmak için yola çıktık" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçimi kazanmaları halinde kendilerine verilen yetkinin her zaman farkında olacaklarını belirten Hakan Safi, "Benim hayalimdeki yönetim burada arkadaşlar. Hepsine teşekkür ederim. Bugün bu masada oturanlarla, kampanyamızda gölgede canla başla çalışanlarla birlikte, çubukluya olan sorumluluğumuz adına, bizler için çok kıymetli olan Fenerbahçe yöneticiliği için yola çıktık. Daha önce de belirttiğim gibi, şanlı Fenerbahçe'mi yeniden hak ettiği noktalara taşımak için "Şampiyon Fenerbahçem, ne istersen iste benden" söylemiyle yola çıktım. Bu yolculukta daha önceden tanıdığım kıymetli isimlerin desteği ile şevkim daha da arttı. Bana güç verdiler. Geçen Eylül ayında verdiğim karar sonrasında bu kutsal yolculukta birbirinden değerli Fenerbahçelilerle dertlerimizi paylaştık. Yöneticilik teklif ettiğim her isimden büyük bir teveccüh gördüm. Bugün bu masada gördüğünüz tüm arkadaşlarım, Fenerbahçe konusunda aynı dertleri paylaşıyor. Camianın hafızasına hitap eden çok deneyimli isimleri yanımda görmek beni çok mutlu ediyor. Enerjisi, hırsı ve inanmışlığıyla gücümüze güç katan genç arkadaşlarımızı yanımızda görmek de ayrı bir gurur kaynağı. Fenerbahçe, bunu üzülerek söylüyorum, maalesef büyüklüğünü unuttu. Bu büyük camia, içerideki anlamsız kavgalar nedeniyle potansiyelini bir kenara bıraktı. Ben bu camianın hizmetkarıyım. Hiçbir zaman Fenerbahçeliye üstünlük taslamayacağız. Bizler Fenerbahçe'nin kendisiyiz demeyeceğiz. Camianın, kongre üyeleri aracılığıyla bizlere vereceği yetkinin ağırlığının her zaman farkında olacağız. şunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim, ben takım oyununa inanan biriyim. Bu yönetim kurulu listesini oluştururken de 12 kişilik bir ekiple oturup istişare ettik. Fenerbahçe'miz adına alanında uzman, camianın kültürünü bilen, enerjisi yüksek, güçlü ve kararlı bir yönetim kurulu oluşturduk. Bugün karşınızda Fenerbahçelilerin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı isimler var. Fenerbahçe için tribünde, geçmiş yönetimlerde, aile içi toplantılarımızda emek veren isimler bizlere yön gösterecek. Fenerbahçe siyasetine yeni adım atan genç arkadaşlarımız da taze fikirleri ve enerjileriyle bizleri daha iyi noktalara taşıyacaklar. Göreceksiniz, bugün yönetim listesinde yer alan birçok isim, ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecekler. Şuna kalben inanıyorum, bu yönetim listesi önümüzdeki yıllarda birçok başkan adayı da çıkartacak. Karma bir yönetim kurulu oluşturmaya özen gösterdik. Finansal anlamda güçlü, her alanda bağlantıları kuvvetli, kariyerlerinde çok başarılı isimleri bir araya getirdik. Türkiye'nin parmakla gösterilebilecek birçok önemli iş insanı, hiç tereddüt etmeden Fenerbahçe'sine hizmet etmek için kolları sıvadı" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE İÇİN KAYITSIZ, ŞARTSIZ HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM'

Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Safi, "Bizler, Fenerbahçe yönetimine talip isimler olarak, camiamızın sorunlarını iyi biliyoruz. Öncelikle kalbi sarı lacivertle atan herkese yakın olacağız. Yönetim ile camia arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracağız. Kibirli olmayacağız. Fenerbahçe'nin sahibi ben Fenerbahçeliyim diyendir. Bunun hep bilincinde olacağız. 7 haziranda kongre üyeleri bize bu kutsal görevi emanet ettiği ilk andan itibaren tüm gücümüzle Fenerbahçe için çalışmaya başlayacağız. Bugün Futbol A.Ş için belirlediğimiz isimlerden birkaçı da aramızda. Yönetim kurulu ve Futbol A.Ş listelerini oluştururken zorlandığımız tek nokta, teveccüh gösteren onlarca isim arasından seçim yapmak oldu. Çok kıymetli Fenerbahçeliler bu mücadelemizde bizlere destek vermek istedi. Bugün yönetim listelerinde yer alamayan isimlerin de elbette bizlere destekçi olacaklarını biliyoruz. Kıymetli basın mensupları, biz Fenerbahçe'nin canlı hafızasından da faydalanmak istiyoruz. Bunun için bir akil adamlar kurulu oluşturmaya karar verdik. Camianın tecrübeli isimlerini bir araya getirip, düzenli olarak Fenerbahçe hakkında görüşlerine başvuracağız. Bugüne kadar hep vurguladım, Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir korkum yok. Ancak bu bir takım oyunu. Bu nedenle yönetim listesini belirlerken, her an Fenerbahçe için çalışacak isimleri tercih ettik. Listedeki arkadaşlarım için mevki bir amaç değil. Ben Fenerbahçe'me katkı sağlamak için yöneticilik beklemedim. Arkadaşlarım da çocukluk aşklarına katkı sağlamak için makam teklif edilmesini beklemediler. Yıllardır her alanda, Fenerbahçe'si için mücadele edenler olarak 7 Haziran'da sonuç ne olursa olsun, mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz küsenlerden, kriz anında uzak duranlardan olmayacağız. Bizimkisi makam sevgisi değil Fenerbahçe sevgisinin ta kendisidir. Yanlış anlaşılmasın diye vurgulamak istiyorum. Biz seçimi kazanacağız, bundan eminim. Projelerimiz hazır, buluştuğumuz her Fenerbahçelinin derdini dinliyoruz. Büyük camiamızın her ferdinin beklentilerinin farkındayız. Saha içini çözeceğiz, tarihin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Tribündeki dağınıklığın farkındayız, Kadıköy atmosferini yeniden inşa edeceğiz. Stat ve tesisler konusunda adımlarımızı atacağız. Fenerbahçe'nin entelektüel sermayesine sahip çıkacağız ve eğitim alanındaki sorunları da gidereceğiz. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi, çocuklarımıza yaşatmak için yola çıktık" sözlerini sarf etti.

'KAFANIZDAKİ TÜM SORUNLARI ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ'

Hakan Safi, "Bu sene ligimiz bitti. İlk toplanmamız 20-21 Haziran'da olacak gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nin de 20 Temmuz'da başlayacağını düşünerek hareket ediyoruz. Sandığa geldiğiniz zaman futbol takımıyla ilgili kafanızdaki tüm sorunları çözmüş olacağız. Stratejik davranmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Fenerbahçe'nin sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE, TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN HOCAYLA LİGİ KAZANABİLİR'

Teknik direktör konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Safi, "Ben Türkiye Ligi'ni bilen hocayla çalışacağım derken aslında çok net fikrimi söyledim. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ben hala aynı yerdeyim. Fenerbahçe, Türkiye Ligi'ni bilen hocayla ligi kazanabilir. Hiç Türkiye Ligi'ni bilemeyen hocayla başlasanız 5-6 puan geri düşebiliyorsunuz. Fikstür ve Türkiye Ligi'ni bilen hoca önemli. Seçimden önce açıklayacağız" dedi.

'FENERBAHÇE'YE DÜNYA YILDIZLARINI ENTEGRE EDECEĞİZ'

Başkan adayı Hakan Safi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim bildiğim 37-38 tane futbolcumuz var. 10+4 kuralı var. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Hepsinin planlarını yaptık. Gece gündüz onları planlıyoruz. Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını entegre edeceğiz"

'SAHA DIŞI LOBİ ÇOK ÖNEMLİ'

Saha içi kadar saha dışında da mücadele edeceklerini vurgulayan Safi, "Türkiye'de ve dünyada saha dışlı lobi de çok önemli. Her tarafta bu lobilerin olduğunu görüyorum. Lobi faaliyetleri çok önemli. Biz de onu tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'ye 'aha içi ve dışında en iyi kadrosunu kurarak devam edecek yoluna. Fenerbahçe saha dışında da şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

'1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZ GERÇEKLERİ'

1959 öncesi şampiyonluklar hakkında konuşan Hakan Safi, "1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin vazgeçilmez gerçekleri. Zamanı gelince onları da alacağız. Biz de Fenerbahçe'nin başkan adayı olarak 1959 öncesi şampiyonlukların kırmızı çizgimiz olduğunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum" sözlerini kullandı.

'YAPIYI BİZ KURARIZ'

'Yapı olduğuna inanıyor musunuz?' şeklinde gelen soruya Safi, "Türkiye'de yapı var mı ? Biz o yapıya lobi diyoruz. Benim olduğum yerde kimse bize yapı falan kuramaz. Yapıyı biz kurarız" cevabını verdi.

'SEVGİLİ BAŞKANIM KEŞKE 2018'DEN BERİ BU ÇAĞRIYI YAPSAYDI'

Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısıyla ilgili konuşan Safi, "Ah bu soruyu 2018'den beri keşke sayın başkana sorsaydınız. Bu kardeşiniz Galatasaray maçı öncesi mevcut yönetime destek oldu. Fenerbahçe sevgisi, başkan olsan da olmasan da hep üst akıldır. Her yerde destek olur, her yerde seversin. Sevgili başkanım keşke 2018'den beri bu çağrıyı her gün yapsaydı. O günden beri desteğini yapmayan, bana neden destek olmadı, elimi sıkmadı. Kişinin kendine yaptığı ayıbı kimse yapamaz" dedi.

'BEN FENERBAHÇE'YE DÜNYA YILDIZLARI GETİRECEĞİM'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Safi, "Ben Fenerbahçe'ye dünya yıldızları getireceğim. Getirip ondan sonra bakacağım neye uyuyor uymuyor diye. Kerem Aktürkoğlu'nu getirerek Türkiye'de olmayan bir modeli yaptım. Cezaysa, ceza. Yolları da var. Hukukçularla tartışıyoruz. Cezasının ne olduğunu nasıl kurtulacağımızı biliyoruz. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi ve manevi olarak hazırız" diye konuştu.

Öte yandan başkan adayı Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı