Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA İDDİALARINA YANIT

Hakan Safi, transferinde sponsor olduğu Kerem Aktürkoğlu için UEFA'dan soruşturma açıldı şeklindeki iddialarına cevap verdi. Safi, yaptığı açıklamada, "Son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçte UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı bir şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" şeklinde lanse eden ve kaos yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri camiamızın bir kenara not ettiğini belirtmek isterim. Bu süreç, şahsımın gözetiminde hukuka uygun bir şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli olarak yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli bir rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

Hakan Safi'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar; hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, yöneticiliğim döneminde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, camiamıza zarar vermek için fırsat kollayan kişilerle mücadele etmeye, kulübümüze gönülden ve karşılıksız vermeye kararlılıkla devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

Tüm camiamıza sevgi ve saygılarımla."