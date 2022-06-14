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Hakan Özkan: "İlk amacımız gruptan çıkarak adım adım ilerlemek"

İhlas Haber Ajansı - Kemal Çolak - Spor
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Hakan Özkan: 'İlk amacımız gruptan çıkarak adım adım ilerlemek'

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Hakan Özkan, 19. Akdeniz Oyunları öncesi yaptığı açıklamada, "İlk amacımız gruptan çıkarak adım adım ilerlemek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Hakan Özkan, 19. Akdeniz Oyunları öncesi yaptığı açıklamada, "İlk amacımız gruptan çıkarak adım adım ilerlemek. Uzun yıllardır Akdeniz Oyunları'nda iyi bir sonuç elde edemedik. Bu turnuvada bu şanssızlığımıza da kırarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz" dedi.

Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Hakan Özkan, TVF internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kamp sürecini değerlendiren Hakan Özkan şunları söyledi:

"Akdeniz Oyunları hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyoruz. Sabah seansında ikişerli grup halinde fitness çalışmalarımız, akşam seansında da top ve taktik üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Hazırlık kampımız, 12 oyuncu ile devam ediyor. Kampımızın ikinci bölümü için yarın Sırbistan'a gideceğiz ve orada hazırlık maçları oynayacağız. 24 Haziran tarihinde de hazırlıklarımızı tamamlayarak Cezayir'e hareket edeceğiz. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir takımız. İlk maçımızı 26 Haziran'da Yunanistan ile oynayacağız, ardından Fransa ve Cezayir ile karşılaşacağız. İlk amacımız gruptan çıkarak adım adım ilerlemek. Uzun yıllardır Akdeniz Oyunları'nda iyi bir sonuç elde edemedik. Bu turnuvada bu şanssızlığımıza da kırarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Sağlıklı ve sakatlıksız bir kamp dönemi geçirip en iyi şekilde Akdeniz Oyunları'na gitmek istiyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Kemal Çolak - Spor

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