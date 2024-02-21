Üye Girişi
Haberler

Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün akşam oynanan 2 karşılaşmaya sahne oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Diğer maçta PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

Büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları dün gece 2 karşılaşmaya sahne oldu.

INTER AVANTAJI KAPTI

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, sahasında Atletico Madrid'i Arnautovic'in 79. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

DORTMUND VE PSV YENİŞEMEDİ

Gecenin diğer maçında maçında PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Borussia Dortmund Hakan Çalhanoğlu Atletico Madrid Inter Milan Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title