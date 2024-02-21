Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün akşam oynanan 2 karşılaşmaya sahne oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Diğer maçta PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.
Büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları dün gece 2 karşılaşmaya sahne oldu.
INTER AVANTAJI KAPTI
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, sahasında Atletico Madrid'i Arnautovic'in 79. dakikada attığı golle 1-0 yendi.
DORTMUND VE PSV YENİŞEMEDİ
Gecenin diğer maçında maçında PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.