Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferi neden gerçekleşmedi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferi neden gerçekleşmedi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
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Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin henüz neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği iddia edilen Çalhanoğlu'nun, Galatasaraylı olduğu yönündeki açıklamaları ve sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medya tepkileri sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptığı ve milli futbolcudan "Fenerbahçe'ye gelirim" yanıtını aldıktan sonra harekete geçtiği iddia edilmişti.

TRANSFERİN NEDEN GERÇEKLEŞMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile Bodrum'da görüşen yöneticiler, 12 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

VAZGEÇTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ancak Galatasaraylı olduğu yönünde açıklamaları bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun, sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki tepkileri sonrası Fenerbahçe'ye transfer olma kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, henüz resmi teklif yapmadığı ve Inter kampına katılacak olan milli futbolcu için beklemeye geçme kararı aldı.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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