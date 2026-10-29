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Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip! Juventus transfer için harekete geçti

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Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip! Juventus transfer için harekete geçti
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Juventus'un, Inter ile sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için ocak ayında görüşme yapmayı planladığı iddia edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve adı daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

JUVENTUS, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PEŞİNDE

İtalyan gazeteci Mirko Di Natale'nin haberine göre Juventus, Inter ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtilen 32 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GÖRÜŞME PLANI

Juventus'un, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ocak ayındaki ara transfer döneminde görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü. Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

BU SEZON 3 GOL ATTI

Inter formasıyla bu sezon 9 resmî karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Milli futbolcunun transferine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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