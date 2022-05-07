Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları çıldırdı! Inter'den şampiyonluk yolunda tarihi geri dönüş

İtalya'da şampiyonluk yarışı alev aldı. Zirve yarışındaki Inter, sahasında Empoli'yi 2 farklı geriye düştüğü maçta 4-2 yenmesini bildi.

INTER ŞAMPİYONLUK AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Empoli, 5. dakikada Pinamonti ve 28.dakikada Asllani'nin golleri ile 2-0 öne geçti. Inter'e 3 puanı getiren 4 golü ise 40. dakikada Romagnoli kendi kalesine, 45. ve 64. dakikada Lautaro Martinez ve Alexis Sanchez attı.

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