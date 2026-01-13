Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Inter'in Serie A'nın 20. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah bir MR taramasından geçti. Yapılan tetkikler, sol baldırdaki soleus kasında bir zorlanma olduğunu ortaya koydu. Durumu ilerleyen günlerde değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Sportmediaset kanalının haberine göre Hakan Çalhanoğlu, Inter'in yarın evinde Lecce ile yapacağı 14. hafta erteleme maçında ve ligin 21. haftasında 17 Ocak'ta Udinese ile deplasmanda oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Haberde, Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun umudunun, Çalhanoğlu'nu, Inter'in 20 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Arsenal maçında oynatmak olduğu ancak bu umudun da bugünkü tetkiklerden sonra boşa çıktığı ve iyileşme süresinin en az 15-20 gün olmasından dolayı milli futbolcunun ay sonuna doğru dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu, Napoli karşısında maçın 73. dakikasında penaltıdan takımını 2-1 öne geçiren golü atmış, daha sonra sakatlanarak 87. dakikada yerini Petar Sucic'e bırakmıştı.