Hakan Çalhanoğlu'nun Sakatlığı, Inter'de Endişe Yarattı

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Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Takım, Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Seattle'da yapılan MR taramasında, soleus kasında zorlanma olduğunu açıkladı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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