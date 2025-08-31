Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için gemileri yaktı

İsmi Süper Lig devi Galatasaray ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, transfer süreci hakkında açıklamalar yaparak Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.

"GALATASARAY'I ÇOK İSTERİM"

343 Digital'e açıklamalar yapan Hakan Çalhanoğlu, "Şu an Inter'in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim." dedi.

"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"

Inter ile 2027 yılına dek sözleşmesi olan 31 yaşındaki milli futbolcu, "Bu konuda yıllık ücretim problem yaratırsa, bana düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Hatta şunu da söyleyeyim: Sayın Başkan Dursun Özbek neyi takdir ederse benim yıllık ücretim o olur. Dursun Başkan'ın bir telefonu bana yeter." ifadelerini kullandı.