Hakan Çalhanoğlu 100. Milli Maçına Çıktı

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanan maçta forma giyerek 100. kez milli takımda yer aldı. Maçta 2 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında forma giyerek "100"ler kulübüne girdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 5-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, bu maçla birlikte 100. kez milli formayı giydi. 64. dakikada yerini Salih Özcan'ı bırakan Çalhanoğlu, 2 de asist yaptı.

Milli yıldız, 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında ilk kez milli formayı terletmişti.

Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 100 maçta kariyerinde 21 gol ve 16 asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
