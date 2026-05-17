Haberler

Avrupa Okçuluk Federasyonu başkanlığına Hakan Çakıroğlu seçildi

Avrupa Okçuluk Federasyonu başkanlığına Hakan Çakıroğlu seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Okçuluk Federasyonu başkanlık seçiminde tek aday olan Hakan Çakıroğlu, tüm oyları alarak yeni başkan oldu. Çakıroğlu, Türk ve Avrupa okçuluğunu ileri taşımayı hedeflediğini belirtti.

Avrupa Okçuluk Federasyonu başkanlığına Hakan Çakıroğlu seçildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Avrupa Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimine Çakıroğlu tek aday olarak katıldı.

Çakıroğlu, tüm oyları alarak federasyonun yeni başkanı oldu.

Hakan Çakıroğlu, AA muhabirine, 30 yıldır okçuluk sporunun içerisinde olduğunu ve her kademesinde görev yaptığını söyledi.

Çakıroğlu, sporculukla başlayıp antrenörlükle devam eden süreçte ardından Türkiye Okçuluk Federasyonunun yönetim kuruluna girdiğini belirtti.

Daha sonra Avrupa Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu ve son 3 dönemdir de asbaşkanlık yaptığını aktaran Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Okçuluk Federasyonunda 12 seneyi tamamladıktan sonra başkanlığa aday oldum. Çok şükür başkan olarak seçildim. Bundan sonra dört yıl içinde ülkemizi başkan olarak Avrupa okçuluğunda temsil edeceğim. Hedefimiz Türk okçuluğu ile beraber Avrupa okçuluğunu da biraz daha ileri taşımak. Özellikle olimpiyatlarda Avrupa'dan daha fazla sporcu çıkması için birtakım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Büyük ülkelerin yanında küçük ülkelerden de çok değerli sporcuların olduğunu görüyoruz. Ancak imkansızlıklar dolayısıyla üst seviyelerde yarışamıyorlar. Onlara biraz daha imkan sağlayıp Avrupa'yı diğer kıtaların biraz daha önüne çıkarıp dünya okçuluğunda söz sahibi olmak istiyoruz."

Çakıroğlu, son yıllarda dünyada okçuluk sporunda Güney Kore'nin baskın durumda olduğunu ve son olimpiyatlarda 6 altın madalyanın 5'inin bu ülke sporcularına gittiğini vurguladı.

Çin'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 2 ayağında bu durumun biraz kırıldığını, Avrupa kıtasındaki takımların daha ileri gittiğini ifade eden Çakıroğlu, "Bizim sporcularımızla beraber Avrupa sporcularının da dünyada birazcık daha fazla söz sahibi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği

Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: 2 yaralı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı