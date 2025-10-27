Hakan Büyükçingil U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Hakan Büyükçingil, serbest stil 125 kiloda bronz madalya mücadelesinde Amerikalı rakibini 14-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
SIRBİSTAN'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Hakan Büyükçingil, bronz madalya mücadelesinde Amerikalı rakibini 14-3 yenerek Dünya 3'üncüsü oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Hakan Büyükçingil, serbest stil 125 kiloda mindere çıktı. Turnuvada Avrupa Şampiyonu Bulgar Giorgi Lyuborimov Ivanov'u 7-4 mağlup eden Büyükçingil, repesajda Mısırlı Abdelrahman Mohammed Haitham Sheyatan'ı da 13-7 yenerek bronz madalya maçına yükseldi. Madalya mücadelesinde ABD'li Daniel Paul Herrera ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 14-3'lük skorla mağlup ederek U23 Dünya 3'üncülüğünü elde etti.