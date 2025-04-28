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Hakan Bilal Kutlualp istifa etti

Hakan Bilal Kutlualp istifa etti
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamıştı. Kutlualp adaylığını, 'Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var.' ifadeleri ile açıklamıştı.

İSTİFA ETTİ

Kulübün erken seçime gitmeme gibi bir durumu olmasa da Kutlualp'ten flaş bir hamle geldi. Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Fenerbahçe SK Başkan adaylığı sürecimi başlatmamdan dolayı TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa etmekteyim' ifadeleri yer aldı.

Hakan Bilal Kutlualp isitfa etti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

hakem atamaları SARAYDAN YAPILIYOR DİYOR ESKİ HAKEM YAPTIRMAZLAR -FENERİ ŞAMPİYON

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