Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Başkanlığı için Adaylığını Açıkladı

FENERBAHÇE eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, toplantıda olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kutlualp'in bu kararını bazı üyeler ayakta alkışlarken, bazı üyeler ise şaşkınlık ile izledi.

Galatasaray ile şampiyonluk farkının 6'ya çıkmasının Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldıramayacağını söyleyen Hakan Bilal Kutlualp, "Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacağımız şampiyonluklar var. Bugün kalkıp da ben bu 7 seneyi eleştirip de anlatıp da insanları üzmek niyetinde değilim. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur. Rakibimiz ile aramızda şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesini taşıyor. 5'inci yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı, hayır. Bizim bu büyük camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın gücünü ve büyüklüğünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını, kendi fikirlerim olarak anlatıyorum" dedi.

'BEN ADAYIM'

Genel kurul kararı alınması halinde başkan adayı olacağını aktaran Kutlualp, "Başkanlık sürecini iki dönemle sıralayalım. Bu camiada Faruk Ilgaz'lar, Aziz Yıldırım'lar, Ali Koç'lar; başkanlar çıkaracak potansiyel çoktur. Yeni insanlara, yeni fikirlere fırsat vermek, yöneticiler, başkanlar yetiştirmemiz lazım arkamızdaki kuşaklardan... Bu 2 dönem olursa, 2 dönem için seçilen başkanın ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da bir final oynayamazsa 2'inci dönemine aday olamaması çok önemli kriter. Sistem devamlı yenisini getirecektir, stressiz imkanlar getirecektir. Camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler oluşuyor. Eğer başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsa, aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu biliyorum. Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz, ben adayım. Bu salonda da bir sürü aday olacak insanlar var. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim" sözlerini sarf etti.