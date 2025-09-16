Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Başkan Adaylığından Çekildi

Haberler

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kulübün geleceği için önemli bir adım atan Kutlualp, Saran'ın adaylığına destek vererek oy bölünmesini önlemek istediklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kutlualp, yaptığı yazılı açıklama ile Sadettin Saran lehine seçimden çekildiğini açıkladı. Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şu şekilde:

"20-21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık. 26 Nisan 2025'te YDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın Başkanın 'Kongre yapmayacağız' sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2.500'e yakın imza topladık, diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10.000'e ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da Yüksek Divan Kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık. Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz 2 şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir.

Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkansız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz.

"Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır"

Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.

Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yarınlar Fenerbahçe'nin."

