Hakan Balta, Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörlüğünden Ayrıldı

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Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Balta, kulüpte geçirdiği süre için teşekkür etti.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldı.

Hakan Balta, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu."

Profesyonel kariyerinde 2007-2018 yıllarında Galatasaray'da forma giyen 42 yaşındaki teknik adam, 2020-2022'de sarı-kırmızılılarda idari menajerlik görevini de üstlenmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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