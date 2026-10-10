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Hakan Akkaya, Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda flöre A'da bronz madalya kazandı

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Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Büyük Britanya'nın Cardiff kentinde düzenlenen Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda erkekler flöre A kategorisinde bronz madalya kazandı. Hakan Akkaya, aynı şampiyonada erkekler epe A kategorisinde ise gümüş madalya elde etmişti.

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Avrupa Para Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

Hakan, organizasyonda bronz madalya kazandı.

Milli para eskrimci, şampiyonada gerçekleşen erkekler epe A kategorisinde ise gümüş madalya elde etmişti.

Kaynak: AA
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