Haier Bosphorus Challenger Cup Tenis Turnuvası'nda David Jorda Sanchis şampiyon oldu

İstanbul'da düzenlenen Haier Bosphorus Challenger Cup Tenis Turnuvası'nın tekler şampiyonu İspanyol David Jorda Sanchis oldu. Finalde Andrej Nedic'i 2-0 yenen Sanchis, kariyerinin ilk ATP Challenger şampiyonluğunu kazandı. Çiftlerde ise ABD'li Goldhoff-Winegar ikilisi birinci oldu.

TTF'den yapılan açıklamaya göre ATP Challenger 75 seviyesinde gerçekleştirilen ve 26 ülkeden 74 tenisçinin mücadele ettiği organizasyonun tekler finalinde 3 numaralı seri başı Andrej Nedic ve David Jorda Sanchis karşı karşıya geldi. 1 saat 44 dakika süren karşılaşmada David Jorda Sanchis, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Andrej Nedic'i 6-4'lük skorlarla 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İspanyol tenisçi, bu sonuçla kariyerinin ATP Challenger seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Çiftler kategorisinde kupayı kazanan ise ABD'li George Goldhoff-Theodore Winegar ikilisi oldu.

Sporculara kupalarını, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
