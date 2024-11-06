Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının tartışılan orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili de kararını verdi.

ÇAKIR VE KARAOĞLAN'A GÖREV VERİLMEDİ

Geçen hafta oynanan ve maç içindeki kararları hafta boyunca tartışılan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi olarak görev yapan Atilla Karaoğlan'a Merkez Hakem Kurulu tarafından bu hafta saha görevi verilmedi.

12. HAFTANIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;