Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıkladı: Atilla Karaoğlan için karar verildi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Geçen hafta Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapan ve kararları tartışılan hakemler Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'a Merkez Hakem Kurulu tarafından maç verilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının tartışılan orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili de kararını verdi.
ÇAKIR VE KARAOĞLAN'A GÖREV VERİLMEDİ
Geçen hafta oynanan ve maç içindeki kararları hafta boyunca tartışılan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi olarak görev yapan Atilla Karaoğlan'a Merkez Hakem Kurulu tarafından bu hafta saha görevi verilmedi.
12. HAFTANIN HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
- Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler
- Fenerbahçe-Sivasspor: Kadir Sağlam
- Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman
- Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
- Kasımpaşa-Kayserispor: Mehmet Türkmen
- Antalyaspor-Bodrum FK: Alper Akarsu
- Hatayspor-Gaziantep: Cihan Aydın
- Adana Demirspor-Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
- Göztepe-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu