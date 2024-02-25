Haftalarca forma giyemeyecek! Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sakatlığı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon takımın en iyilerinden olan ve dün sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" denildi.

İrfan Can'ın kaçıracağı maçlar tahmini şu şekilde;