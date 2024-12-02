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Oğuz Aydın, performansıyla Jose Mourinho'yu pişman etti

Oğuz Aydın, performansıyla Jose Mourinho'yu pişman etti
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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana çok az süre alan ancak Süper Lig'deki Kayserispor maçıyla ilk 11'e monte olan Oğuz Aydın, Gaziantep FK maçında attığı golle son 2 maçta 3 gol 1 asistlik performansa ulaştı. Oğuz, bu performansıyla adete kendisine uzun süre forma şansı vermeyen teknik direktörü Jose Mourinho'yu pişman etti.

Fenerbahçe'nin son maçlarda yükselen değeri Oğuz Aydın, ortaya koyduğu performans ve skor katkısıyla, kendisini sezon başında kullanmayı tercih etmeyen teknik direktör Jose Mourinho'yu adeta uzun süre boyunca şans vermediğine pişman etti.

2 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olan ve Süper Lig'in 13. haftasındaki Kayserispor maçıyla ilk kez 11'de şans bulan Oğuz Aydın, bu fırsatı 2 gol ve 1 asistle değerlendirmişti. Teknik direktörü Jose Mourinho'dan Gaziantep FK maçında da formayı kapan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, henüz 3. dakikada ağları havalandırmayı başardı.

GEÇEN SEZON 20 GOLE ETKİ ETTİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservisle transfer ettiği Oğuz Aydın, geçen sezonu ligde 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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