Hafta sessiz başladı! Konyaspor Antalyaspor maçında puanlar bölüşüldü

Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İki takımında ilk yarıda attığı gollerle tamamlanan karşılaşmada puanlar bölüşüldü.

PERDEYİ MUHAMMET AÇTI

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibinde gol perdesini 24. dakikada Muhammet Demir açtı. Moreno'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleci Leite'den dönen topu önünde bulan Muhammet Demir, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

HAJİ WRİGHT SAHNEDE

Konuk ekip Antalyaspor, 44. dakikada eşitliği sağladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Wright'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ve mücadeleye yeniden eşitlik geldi. Başarılı golcü bu sezonki 12'inci golünü kaydetti.

PUAN DURUMLARI

Bu sonucun ardından Konyaspor 36, Antalyaspor 29 puana yükseldi. Konyaspor, gelecek hafta Gaziantep FK ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek. Antalyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.