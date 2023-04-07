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Hafta sessiz başladı! Konyaspor Antalyaspor maçında puanlar bölüşüldü

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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. İlk yarısında karşılıklı gollerin kaydedildiği mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İki takımında ilk yarıda attığı gollerle tamamlanan karşılaşmada puanlar bölüşüldü.

Hafta sessiz başladı! Konyaspor Antalyaspor maçında puanlar bölüşüldü

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibinde gol perdesini 24. dakikada Muhammet Demir açtı. Moreno'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleci Leite'den dönen topu önünde bulan Muhammet Demir, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Konuk ekip Antalyaspor, 44. dakikada eşitliği sağladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Wright'in kafa vuruşunda top ağlara gitti ve mücadeleye yeniden eşitlik geldi. Başarılı golcü bu sezonki 12'inci golünü kaydetti.

Hafta sessiz başladı! Konyaspor Antalyaspor maçında puanlar bölüşüldü

Bu sonucun ardından Konyaspor 36, Antalyaspor 29 puana yükseldi. Konyaspor, gelecek hafta Gaziantep FK ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek. Antalyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Antalyaspor Konyaspor Spor Haberler

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