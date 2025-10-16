Haberler

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü
4-1 kazandığımız Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, protokolde yaşanan yer tartışması nedeniyle isimlikleri yırtıp alanı terk etti. Hacıosmanoğlu'nun tepkisinin, kızı ve yakını için yer ayrılmamasından kaynaklandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle Hacıosmanoğlu tekrar protokole döndü.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanan Türkiye- Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.

HACIOSMANOĞLU DELİRDİ

Maçtan yaklaşık bir saat önce stadyuma gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, protokol tribününde bulunan iki kişiye ayrılmış koltuklardaki isimlikleri söküp yırttı. Olayın ardından Hacıosmanoğlu, tepkisini göstererek protokol alanını terk etti.

KIZI VE YAKINI İÇİN YER TALEBİ GERGİNLİK YARATTI

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, Hacıosmanoğlu'nun bu tepkisinin nedeni kızı ve bir yakını için protokolde yer ayırmak istemesi oldu. Ancak görevliler, protokol kuralları gereği 18 yaşından küçük kişilerin bu alana alınamayacağını iletti. Bu durum üzerine Hacıosmanoğlu, kuralların esnetilmemesine tepki gösterdi ve protokol isimliklerini yırtarak bölgeden ayrıldı.

ERDOĞAN'IN GELİŞİYLE GERİ DÖNDÜ

Yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçı izlemek üzere protokol alanına gelmesiyle birlikte Hacıosmanoğlu, yeniden tribüne döndü. Olay kısa sürede sona ererken, yaşanan protokol krizi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAyazBulut:

Ali Babası gidince buna bir özgüven geldi..

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İyi yuhlandı ama heeee şuayip :)

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıiamastallion:

Ali Kıran, baş kesen...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJls Kdld:

Alin bunu görevden

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yeri patron işgal etmiş olabilir.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
