Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynanan Türkiye- Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı.

HACIOSMANOĞLU DELİRDİ

Maçtan yaklaşık bir saat önce stadyuma gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, protokol tribününde bulunan iki kişiye ayrılmış koltuklardaki isimlikleri söküp yırttı. Olayın ardından Hacıosmanoğlu, tepkisini göstererek protokol alanını terk etti.

KIZI VE YAKINI İÇİN YER TALEBİ GERGİNLİK YARATTI

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, Hacıosmanoğlu'nun bu tepkisinin nedeni kızı ve bir yakını için protokolde yer ayırmak istemesi oldu. Ancak görevliler, protokol kuralları gereği 18 yaşından küçük kişilerin bu alana alınamayacağını iletti. Bu durum üzerine Hacıosmanoğlu, kuralların esnetilmemesine tepki gösterdi ve protokol isimliklerini yırtarak bölgeden ayrıldı.

ERDOĞAN'IN GELİŞİYLE GERİ DÖNDÜ

Yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçı izlemek üzere protokol alanına gelmesiyle birlikte Hacıosmanoğlu, yeniden tribüne döndü. Olay kısa sürede sona ererken, yaşanan protokol krizi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.