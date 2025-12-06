Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Dünya Kupası kura çekimi için Amerika'da bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün akşam oynanan ve 3-2 biten Galatasaray- Samsunspor maçındaki olay pozisyonla ilgili HT Spor'a konuştu.

"DÖNER DÖNMEZ HERKESLE HESAPLAŞACAĞIM"

Ülke gündemine oturan pozisyona ne diyeceği büyük merak konusu olan Hacıosmanoğlu, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" dedi.

TFF Başkanı'nın bu sert ifadeleri, maçtaki hakem yönetimi ve tartışmalı pozisyonlara ilişkin önemli adımların atılabileceği şeklinde yorumlandı.