Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında konuştu. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" dedi.

Dünya Kupası kura çekimi için Amerika'da bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün akşam oynanan ve 3-2 biten Galatasaray- Samsunspor maçındaki olay pozisyonla ilgili HT Spor'a konuştu.

"DÖNER DÖNMEZ HERKESLE HESAPLAŞACAĞIM"

Ülke gündemine oturan pozisyona ne diyeceği büyük merak konusu olan Hacıosmanoğlu, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" dedi.

TFF Başkanı'nın bu sert ifadeleri, maçtaki hakem yönetimi ve tartışmalı pozisyonlara ilişkin önemli adımların atılabileceği şeklinde yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Ligin suyu çıktı. Öyle hale geldi ki GS'li oyuncu iki eliyle topu tutup dışarı atsa kasıt yok refleks o sadece diyecekler. Kupayı direk verin gitsin, yormayın kimseyi

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

At at, her attığın kuru sıkı.. Büyük söylemlerle geldin ama, doğru dürüst bir kişiye bile hesap sormadın. hep idare, hep eyyam. o kadar şey yaşandı ki hakemlerle ilgili mhk ya bir yaptırım uygulayamadın.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Aynada kendinize sorun

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Öksüz:

Haciosmanoglu bu isim ssna dededen kalma ismine layıkıyla sahip çık. Sahi geçen hafta nerdeydin sen..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeckin Soylu:

senden balkan olursa kulüpkerin burnu boktan öıkmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
