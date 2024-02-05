Hacılar Erciyesspor, Termik Kangalspor'u 8-0 mağlup etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 13.hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Termik Kangalspor karşılaştı. Müsabakayı Hacılar Erciyesspor 8-0 kazandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 13.hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Termik Kangalspor karşılaştı. Müsabakayı Hacılar Erciyesspor 8-0 kazandı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Emre Nağaç, Ercan Çat, Necmi Akıncı
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, (Yasin Atıcı dk. 46), Eray Tokat, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, ( Faruk Demir dk. 46), Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Ahmet Zekeriya Kartal, Mustafa İlkay Kartal, (Doğukan Tarlaek dk. 61), Abdulkadir Söyler, Bora Barlas, ( Selim Başev dk. 73), Selahattin Enes Kılıç, (Hakan Albayrak dk. 73)
Termik Kangalspor: Muhsin Gümüştaş, Emin Tuna, (Furkan Bozyiğit dk. 46), Taha Çömlekçioğlu, Samet Bayiskit, Gazi Hasgül, Eray Bardak,(Göktuğ Ceniklioğlu dk. 35), Samet Yaşin (Batuhan Çubukcu dk. 35), Ahmet Ağbal, Mehmet Şükrü Önder, Batuhan Ünal, (Sefacan Aydemir dk. 46), Mustafa Cilan (Ahmet Çolpan dk. 46)
Goller: Yunus Öztürk (dk. 16), Mustafa İlkay Kartal (dk. 23,60), Ahmet Zekeriya Kartal (dk. 30), Bora Barlas (dk. 37), Abdulkadir Söyler (dk. 45), Faruk Demir (dk. 64), Selahattin Enes Kılıç (dk. 69) (Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Batuhan Çubukcu (dk. 39) (Termik Kangalspor) - KAYSERİ