Hacılar Erciyesspor İlk Yarıda 24 Gol Attı
Hacılar Erciyesspor, BAL 11. Grup'ta ilk yarıda oynadığı 12 maçta rakip filelere 24 gol attı. Takımın en golcü isimleri ise 3'er gol atan Bora Barlas ve Selahattin Enes Kılıç oldu.
Hacılar Erciyesspor, BAL 11. Grup'ta ilk yarıda oynadığı 12 maçta rakip filelere 24 gol attı. Takımın en golcü isimleri ise 3'er gol atan Bora Barlas ve Selahattin Enes Kılıç oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta 2023- 2024 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 4. sırada tamamlayan Hacılar Erciyesspor, oynadığı 12 maçta kalesinde 8 gol görürken, rakip ağlara 24 gol attı. Hacılar Erciyesspor oynadığı 12 maçın 1'ini hükmen 3-0 kazandı. Sarı lacivertli takım adına kaydedilen golleri 11 farklı futbolcu imza attı. Hacılar Erciyesspor adına ilk yarıda en çok gol atan isimler 3'er golle Bora Barlas ile Selahattin Enes Kılıç oldu. Bora Barlas ile Selahattin Enes Kılıç'ı 2 golle Ahmet Zekeriya Kartal, Yusuf Karaboğa, Osman Şentürk, Yunus Öztürk, Tolgahan Alan ve Abdulkadir Söyler takip etti. Hacılar Erciyesspor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:
Bora Barlas: 3 gol
Selahattin Enes Kılıç: 3 gol
Ahmet Zekeriya Kartal: 2 gol
Yusuf Karaboğa: 2 gol
Osman Şentürk: 2 gol
Yunus Öztürk: 2 gol
Tolgahan Alan: 2 gol
Abdulkadir Söyler: 2 gol
Mustafa Yerli: 1 gol
Eray Tokat: 1 gol
Mustafa İlkay Kartal: 1 gol - KAYSERİ