Hacılar Erciyesspor'da Teknik Direktör Emin Altındağ dönemi başladı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor, Teknik Direktör Emin Altındağ ile anlaşmaya vardı ve 10 futbolcuyla yeni sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Hacılar Erciyesspor'da Teknik Direktör Emin Altındağ dönemi başlarken, takım 10 futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

BAL ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, antrenör Tanju Alan'ın ayrılmasından sonra yerine Emin Altındağ'ı getirdi.

Geride kalan sezon Antrenör Tanju Alan'ın yardımcılığını yapan Emin Altındağ, yeni sezonda takımın teknik sorumlusu olarak görevlendirildi. Hacılar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen imza töreniyle Teknik Direktör Emin Altındağ, kendisi Hacılar Erciyessporlu yapan sözleşmeye imza attı. Antrenör Emin Altındağ'ın yardımcılığını Hacı Ahmet Akkaya, kaleci Antrenörlüğünü de Mustafa Öztaş yapacak.

Diğer yandan 2023-2024 sezonunda yoluna Bölgesel Amatör Lig'de devam edecek olan Hacılar Erciyesspor, 10 futbolcu ile yeniden anlaşmaya vardı. Geride kalan sezon kümede kalmayı başaran sarı lacivertliler, Mehmet Tatlı, Mustafa İlkay Kartal, Bora Barlas, Yunus Öztürk, Batuhan Hidayetoğlu, Eray Tokat, Volkan Bedel, Dursun Erdem Yıldız, Melih Faruk Demir ve genç kaleci Fazlı Güner ile yeni sözleşme imzaladı.

Hacılar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, yöneticiler Yasin Mutlu, Halil İçöz, Kahraman Avcı, Ahmet Deveci, Seyit Kaçan ve oyuncular katıldı. - KAYSERİ