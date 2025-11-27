Haberler

Hacılar Erciyesspor 4 Maçtır Yenilmiyor

Güncelleme:
Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, son 4 maçında 4 galibiyet alarak zirveye yaklaşmaya devam ediyor. Takım, son olarak Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yenerek puanını 12'ye yükseltti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor 4 maçtır kaybetmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Teknik Direktör değişikliğine giden sarı lacivertliler; çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Zirveye adım adım yaklaşan Hacılar Erciyesspor, son oynadığı maçta Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Teknik Direktör Bekir Barış Cihan yönetimindeki Hacılar Erciyesspor, üst üste aldığı seri galibiyetleri sürdürmek istiyor. Sarı lacivertliler ligin 11. haftasında Pazar günü sahasında Talas Anayurtspor'u konuk edecek.

Talas Anayurtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor'da tek hedef 3 puan. Lider ile arasındaki puan farkını 4'e kadar indiren Hacılar Erciyesspor, ilk yarıda kalan 3 maçını da kazanarak ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor. - KAYSERİ

