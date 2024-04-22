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Hacılar Erciyesspor - 12 Bingölspor Maçı Sonucu

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 23. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile 12 Bingölspor karşılaştı. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'ndaki müsabakayı 12 Bingölspor 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 23. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile 12 Bingölspor karşılaştı. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'ndaki müsabakayı 12 Bingölspor 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan

Hakemler: Özer Özden, Selçuk Gökgöz, Beran Yalçın

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler (Mehmet Ali Kılınç dk. 90), Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Hakan Albayrak, Yasin Turgutalp, Zekeriya Kartal (Eray Tokat dk. 90), Buğra Kaya (Dursun Erdem Yıldız dk. 46), Bora Barlas, Mustafa İlkay Kartal (Selim Başev dk. 79), Selahattin Enes Kılıç

12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Semih Ceylan, Deniz Özyeşiller, Serdar Yazıcı, Ruhi Yıldız (Eren Şimşek dk. 89), Muhammet Altunbay (Ogün Yıldırım dk. 68), Faruk Çiçek (Safa Gündak dk. 79), Burak Sürmeli (İsmail Palta dk. 68), Umut Pusat, Selim Dağ (Arif Arslan dk. 79), Bilal Çebi

Goller: Bora Barlas (dk. 63), Selahattin Enes Kılıç (dk. 74) (Hacılar Erciyesspor) Bilal Çebi (dk. 8, 43) Muhammet Altunbay (dk. 45+2), İsmail Palta (dk. 86) (12 Bingölspor)

Sarı Kartlar: Enes Kılıç, İlkay Kartal, Yasin Turgutalp (Hacılar Erciyesspor) Ruhi Yıldız, Oğuzhan Çelik, Burak Sürmeli, Arif Arslan (12 Bingölspor)

Kırmızı Kart: Umut Pusat (dk. 90) (12 Bingölspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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