Hacılar'da 1000 Öğrenci Yaz Spor Okulları'ndan Yararlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yaz Spor Okulları" kapsamında bu yıl 1000 öğrencinin sporla buluşturulduğunu bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, basketbol, voleybol, tenis, geleneksel okçuluk, futbol, yüzme, futsal, tekvando ve jimnastik gibi 9 farklı branşta gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'na gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dijital bağımlılığın arttığı dönemde çocukları ekrandan uzaklaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın öncelikleri olduğunu anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl kurslarımıza 900 öğrenciyle başladık. Bugün itibarıyla 1000 öğrencimiz aktif olarak bu imkanlardan faydalanıyor. Yaz tatilinin sadece eğlenerek değil, öğrenerek, spor yaparak ve yeni arkadaşlıklar kurarak değerlendirilmesini önemsiyoruz. İlçemizdeki tüm kurumlarla sağladığımız güçlü koordinasyon sayesinde, spor salonlarımız, çim stadımız, halı sahamız, Kadın ve Gençlik Merkezimizdeki yüzme havuzumuz ve Yunus Çepken Okulu spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde."