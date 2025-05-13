Hacer Zengin, Samsun'da Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

Okul sporları kapsamında Samsun'da yapılan bilek güreşi müsabakalarında, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Zengin, Türkiye birinciliği elde etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Samsun'da gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Bayburt'u başarıyla temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Zengin, 55 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni aynı zamanda antrenörü Furkan Öz gözetiminde müsabakaya hazırlanan Zengin, Türkiye şampiyonluğuna adını yazdırarak, altın madalyanın sahibi oldu. - BAYBURT