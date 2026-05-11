Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün sorularını yanıtlayan genç teknik adam, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu söyledi.

“ERKEN DEĞİŞİKLİKLER BİZİ ETKİLEDİ”

Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün, “Maçtaki sakatlıklar sizi nasıl etkiledi?” sorusuna cevap veren Sami Uğurlu, “Burada önceliğimiz oyunu tutmaktı ama olmadı. Galatasaray geriye koştuğunda oyundan düşüyor ancak erken değişiklikler bizi etkiledi” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN’İ DURDURMAK KOLAY OLMADI”

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’e de değinen Uğurlu, “Rakibe imkan vermedik ama Osimhen’i durdurmak kolay olmadı” dedi. Antalyaspor’un sahada istediklerini büyük ölçüde yaptığını belirten genç teknik adam, takımının ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yaptı.

“EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK”

Maç sonunda ortaya çıkan sonucun adil olmadığını savunan Sami Uğurlu, “Sahada istediğini ortaya koyan bir Antalyaspor vardı. Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik” şeklinde konuştu.

