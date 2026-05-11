Haberler

Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik

Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik Haber Videosunu İzle
Haberler.com'dan Sami Uğurlu'yu zorlayan soru: Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray’a 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün “Maçtaki sakatlıklar sizi nasıl etkiledi?” sorusunu yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, erken değişikliklerin oyun planlarını bozduğunu belirterek Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün sorularını yanıtlayan genç teknik adam, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu söyledi.

“ERKEN DEĞİŞİKLİKLER BİZİ ETKİLEDİ”

Haberler.com’dan Fatih Kocatürk’ün, “Maçtaki sakatlıklar sizi nasıl etkiledi?” sorusuna cevap veren Sami Uğurlu, “Burada önceliğimiz oyunu tutmaktı ama olmadı. Galatasaray geriye koştuğunda oyundan düşüyor ancak erken değişiklikler bizi etkiledi” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN’İ DURDURMAK KOLAY OLMADI”

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’e de değinen Uğurlu, “Rakibe imkan vermedik ama Osimhen’i durdurmak kolay olmadı” dedi. Antalyaspor’un sahada istediklerini büyük ölçüde yaptığını belirten genç teknik adam, takımının ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yaptı.

“EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK”

Maç sonunda ortaya çıkan sonucun adil olmadığını savunan Sami Uğurlu, “Sahada istediğini ortaya koyan bir Antalyaspor vardı. Kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı