Haaland attı, Manchester City kazandı

Uefa Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Manchester City, Estadio de la Ceramica'da Villarreal'in konuğu oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland ve 40. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

HAALAND'DAN 12. MAÇTA ÜST ÜSTE GOL

Norveçli golcü Erling Haaland, Villarreal karşısında da ağları sarsarak üst üste 12. resmi maçında gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 24 gole ulaşan Haaland, performansıyla Avrupa'da adından en çok söz ettiren futbolcu olmayı sürdürüyor.

MANCHESTER CITY LİDERLİK TAKİBİNDE

Bu galibiyetle Manchester City, puanını 7'ye yükselterek grubun zirvesine bir adım daha yaklaştı. Villarreal ise yalnızca 1 puanda kaldı ve grupta son sıralarda yer aldı. Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Villarreal ise Pafos deplasmanına çıkacak.