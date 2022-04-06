GZT Giresunspor Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, 44 yıl aradan sonra mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Ligin bitimine 7 hafta kaldığını anımsatan Önal, yaptığı açıklamada; "44 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de zaman zaman inişli çıkışlı performanslar sergiledik. Bazen haftalarca kazanamadık ama hiçbir zaman pes etmedik, takımımıza her zaman güvendik. Daha sonra bu güvenin karşılığını sahada da almaya başladık. Bir sezonun artık yavaş yavaş sonuna yaklaşırken kümede kalma mücadelesinde 7 puan farkla avantajlı olan tarafız. Bu avantajımızı kalan maçlarda da sürdürüp Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Önümüzde Malatyaspor maçı var, rakibimizle deplasmanda oynayacağız. Onlar da çok sıkıntılı süreçlerden geçiyor ve son sırada bulunuyorlar. İnşallah bu maçı kazanıp puanımızı 39 yapacağız ve hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuştu. - GİRESUN

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / Spor