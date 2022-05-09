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GZT Giresunspor, Altay beraberliğine üzüldü

AA - Atakan Çıtlak - Spor
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GZT Giresunspor, Altay beraberliğine üzüldü

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, rakipleri karşısında galibiyet elde edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, rakipleri karşısında galibiyet elde edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Önal, AA muhabirine, İzmir'e 3 puan parolasıyla gittiklerini ancak arzu etmedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirtti.

Ligde kalmanın verdiği rahatlığın oyuncuların performansını biraz olsun etkilediğini kaydeden Önal, "İstediğimiz gibi oynayamadık. Galip gelebileceğimiz bir maçtı ancak olmadı. Sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldık. Altay karşısında galibiyet elde edememenin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Önal, ligin iki hafta sonra tamamlanacağını anımsatarak, bu maçları kazanarak sezonu en iyi yerde tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Önal, Giresunspor, Altay, Spor, Haberler

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