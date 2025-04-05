Güzin Müjde Karakaşlı, Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde Hollandalı Therese Klompenhouwer'e kaybetti.
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer'e kaybeden Güzin Müjde, turnuvayı üçüncü tamamladı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor