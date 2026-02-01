Haberler

Rakip maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun maça çıkmaması nedeniyle hükmen galip geldi. Gebzeli oyuncular stadyumda çift kale maç yaptı ve bilet alan taraftara ücret iadesi yapılacağı duyuruldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, rakibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun maça çıkmaması sebebiyle hükmen galibiyet aldı. Gebzeli oyuncular stadyumda kendi aralarında çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftada Güzide Gebzespor ile karşılaşacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu, Gebze Aleattin Kurt Stadı'na gelmedi. Sahaya çıkan ev sahibi oyuncuları talimatlara göre 15 dakika bekledi ve ardından orta hakem Hatice Aydin'ın onayıyla soyunma odasına döndü ve maç tatil edildi. Müsabakanın TFF tarafından Gebze ekibi lehine 3-0 hükmen galibiyetine ilan edilmesi bekleniyor.

Taraftara bilet parası iade edilecek

Güzide Gebzespor futbolcuları, teknik direktörleri Emre Toraman nezaretinde stadyumda kendi arasında çift kale maç yaptı. Öte yandan kulüpten taraftara yapılan açıklamada; maç oynanamadığı için bilet alan taraftara ücretlerinin Passo üzerinden 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
