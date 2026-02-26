Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Inter - Bodo/Glimt maçında ekranlara yansıyarak güzelliğiyle gündem olan taraftarın, Ebba Moberg isimli bir model olduğu ortaya çıktı.
- Inter ile Bodo/Glimt arasında oynanan karşılaşmada ekranlara yansıyan taraftar, Ebba Moberg isimli bir modeldir.
- Ebba Moberg'in sosyal medya hesapları yoğun ilgi gördü.
Inter ile Bodo/Glimt arasında oynanan karşılaşmada ekranlara yansıyan bir taraftar, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Güzelliğiyle dikkat çeken ismin kim olduğu merak konusu olmuştu.
MODEL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Maç sırasında tribünlerden verilen görüntüler sonrası gündem olan taraftarın, Ebba Moberg isimli bir model olduğu ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Moberg'in sosyal medya hesapları da yoğun ilgi gördü. Karşılaşmanın önüne geçen bu detay, futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.