Yıldız voleybolcunun açıklamaları sonrası ortalığı karıştıran iddia: Fenerbahçe kırmızı rengi yasakladı

Fenerbahçe Opet'in voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra Galatasaray'ın rengi olduğu için kırmızıdan vazgeçtiğini açıklaması gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı takıma yakınlığıyla bilinen gazeteci Kadir Çetinçalı, Fenerbahçe tesislerinde kırmızı renk bir şeyin giyilmesinin yasaklandığını iddia etti.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın ülkesinin basınına verdiği röportaj büyük yankı uyandırdı. Kırmızı rengi çok sevdiğini ancak artık Fenerbahçe'de oynadığı için bu renkten vazgeçtiğini belirten Fedorovtseva'nın açıklamaları üzerine gazeteci Kadir Çetinçalı'dan bomba bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE'DE KIRMIZI RENK YASAK"

Ajans 1905 YouTube kanalında konuşan Kadir Çetinçalı, "Fenerbahçe'de herhangi bir branşta mücadele eden sporcunun tesise kırmızı pantolonla, kırmızı kıyafetle, kırmızı ayakkabıyla özellikle kadın sporcuların kırmızı çantalarla gelmesi yasak." dedi.

"KENDİ ARALARINDA KONUŞTUKLARINA TANIKLIK ETTİM"

Çetinçalı ayrıca, "Nedeni ne? Galatasaray'ın rengi kırmızı diye. Bunu Fenerbahçe'deki birkaç programda da buna tanıklık ettim, kendi aralarında konuştuklarında." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN KIRMIZISINI SEVERDİM"

Arina Fedorovtseva yaptığı açıklamada, "Size bir sır vereyim; bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Kıyafetlerim, diş fırçam, hoparlörüm, kulaklığım, evimdeki mumlar... Her şeyin kırmızısını severdim. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi çünkü Fenerbahçe'deyiz. Kırmızı Galatasaray'dır." demişti.