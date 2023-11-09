Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, okullara spor malzemeleri dağıtıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki çocuk ve genç sporcuların isteklerini yerine getirerek okullara spor malzemeleri dağıtmaya devam ediyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yeni yetenekleri desteklemek için okul okul gezerek spor malzemeleri dağıtıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki çocuk ve genç sporcuların kendisine ulaşarak istedikleri spor malzemeleri isteğini hızla devreye alarak öğrencilere bizzat ulaştırmaya devam ediyor. Farklı branşlarda spor yapacak malzemeleri okulların isteklerine göre hazır eden Gürsu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, talepleri hızla değerlendirerek eksikleri tamamladı. Okullarda çocuk ve gençlerle vakit geçiren Başkan Işık, onların istek ve taleplerini de yerinde dinledi.

Spora ve sporcuya verilen desteğin rakam ve başarılarla taçlandığına belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Özellikle spora ilgi duyan ve branşlarda hızla gelişecek çocuklarımızı teşvik etmek ve eğitim hayatlarında ve okullarında rahatça spor aktivitesi yapmaları için destek vermeye çalışıyoruz ve bu desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA