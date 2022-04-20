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Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Güreşçiler Kumluca'ya hazırlanıyor

Korkuteli Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan güreşlere hazırlanıyorlar.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Korkuteli Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan güreşlere hazırlanıyorlar. Korkuteli 100. Yıl Atatürk stadyumunda antrenmanını yapan güreşçiler, Kumluca'dan derece ile dönmek için çalışıyorlar.

Kumluca güreşleri öncesinde başarı elde edebilmek için günlük antrenmanların devam ettiğini söyleyen Korkuteli Belediyesi Güreş takımı antrenörü Muhammer Büyüksaka, "Ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Hafta sonu güreşlerimiz başlıyor. Sürekli ekip olarak çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin hepsi kendisini ispat etmişler. Bundan sonra nasip olursa biz de onlardan güreşlerde derece bekliyoruz. Bu sporcuların o güçleri var. Biz ilk güreş olan Kumluca güreşlerine çok sıkı hazırlanıyoruz. Bu güreşlerden güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Korkuteli Belediyespor, Korkuteli, Kumluca, Güreş, Spor, Haberler

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