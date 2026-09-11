Güreş milli takımları dünya şampiyonaları için ter döküyor

Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, katılacakları dünya şampiyonalarında başarı kazanmak için ter döküyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, toplam 47 sporcu ile dünya şampiyonaları hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı 12-18 Ekim tarihlerinde Amerika'da, Serbest Güreş A Milli Takımı da 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde de Kazakistan'da düzenlenecek dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, AA muhabirine, ocak ayından bu yana iki takımın da yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Akdeniz Oyunları'nı oldukça iyi geçirdiklerini belirten Demirtaş, "Ağustos ayında İtalya'da Akdeniz Oyunları düzenlendi. Güreş takımı olarak 6 sıklette katıldık. 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. 6'da 6 yaparak şampiyonayı tamamladık. Akdeniz Oyunları'nda ülke sıralaması olarak İtalya'nın arkasından ikinci olduk. Dünya şampiyonası hazırlıkları açısından da önemli maçlar oldu." dedi.

Avrupa şampiyonalarını da geride bıraktıklarını dile getiren Demirtaş, "Büyükler ve 23 yaş altı kategorilerde dünya şampiyonası kaldı. 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Amerika'da, büyükler ise Kazakistan'da gerçekleştirilecek. Hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. İki takımda da kadroları belirledik." diye konuştu.

"Sporcularımızı en iyi şekilde dünya şampiyonasına hazırlıyoruz"

Teknik ve taktik çalışmalar yaptıklarını anlatan Demirtaş, "Bireysel antrenmanlarımız var. Sporcularımızın rakiplerine, rakiplerin ülkelerine yönelik antrenman programlarımız var. Taktik, teknik antrenmanlarımız var. Sporcularımızı en iyi şekilde dünya şampiyonasına hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soner Demirtaş, bu yıl yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sporcularımız 9 aydır yoğun şekilde çalışıyor. Çok sayıda turnuvaya, şampiyonaya katıldık. Ülkemizde yapılan turnuvalara katıldık. Maç eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Hiç güreşmeyen sporcumuz bile 5-6 turnuvaya gitti. Bu yıl maç eksiklerimizi tamamladık, antrenmanlarımız güzel gidiyor. Kazasız belasız antrenmanları sonuna kadar devam ettirip dünya şampiyonasına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sporcularımızın elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Bizleri seven, bizleri destekleyen, bizler için dua edenler sporcu kardeşlerimize güvensin."

Kampa katılan güreşçilerden Fatih Altunbaş ise Kastamonu'da çok güzel bir çalışma ortamı olduğuna işaret ederek, "Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Hocalarımız bizi çok iyi hazırlıyor. Dünya şampiyonasına en iyi şekilde gidip elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA