Haberler

Gürcistan, EuroBasket 2025 Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroBasket 2025 son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Gürcistan, tarihindeki ilk çeyrek finaline ulaşmış oldu.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Kerem Baki (Türkiye), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Fransa : Maledon 4, Cordinier 4, Yabusele 12, Coulibaly, Jaiteh 10, Francisco 14, Okobo 9, Luwawu-Cabarrot 2, Risacher 7, Hoard 8

Gürcistan : Baldwin 24, Sanadze, Shengelia 24, Bitadze 8, Mamukelashvili 14, Andronikashvili, Jintcharadze, Burjanadze 6, Shermadini 4, Ochkhikidze

1. Periyot: 20-24

Devre: 37-38

3. Periyot: 54-58

Beş faulle çıkan: 38.55 Hoard ( Fransa )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) son 16 turunda Gürcistan, Fransa'yı 80-70 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Estetisyenin ölümünde sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde eşiyle birlikte gördüğü kişiyi öldüren başkomiser serbest

Evde eşiyle birlikte yakaladığı adamı öldüren başkomiser serbest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.