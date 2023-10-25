Okan buruk kaçan gollere yanıyor! Bayern Münih'e kaç atabileceklerini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman devi karşısında oyun olarak büyük üstünlük kurduklarını belirten Buruk, "Bayern Münih'in belki uzun zamandır şut olarak değil, oyun olarak da böyle ezildiğini izleyenler görmemiştir. Bireysel olarak günümüzde olsak, ilk yarı 5-6 atabilirdik" dedi.

Alman devi Bayern Münih'e son anlarda 3-1 yenilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"5-6 ATABİLİRDİK"

Bireysel performanslara dikkat çeken başarılı antrenör, "Sonuç önemli. İlk yarı çok net üstündük. Taraftarın da muhteşem desteği vardı. Destek ile oyun birleşti. Planımız buydu. Bireysel olarak günümüzde olsak, ilk yarı 5-6 atabilirdik" dedi.

"İKİNCİ FAVORİ BAYERN MUNIH"

Rakibin kalitesine de değinen Buruk, " Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nin ikinci favorisi. Oyun olarak çok büyük üstünlük kurduk. Gidip kötü kullandığımız kaybettiğimiz pozisyonlar oldu. Bayern Münih geçişleri iyi kullandı. Ancak bu oyunu ortaya çıkartmak önemliydi. Bayern sonlandırmada bizden daha iyiydi. 2-1'den sonra cevap veremedik. Tam değişiklik yaparken gol yedik. Moral bozukluğundan onların da etkisi olmadı. İyi işler yaptık, kazanmamız gereken maçtı. Rakibimiz geldiği pozisyonları değerlendirdi. Sane ve Coman gibi çok iyi kanat oyuncularına sahipler. Onlar da çok etkili bir şekilde bizi cezalandırdılar. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle oynamak benim için çok değerli. Zamanı geldiğinde, bu kaçırdıklarımızı da atacağız" şeklinde konuştu.