DHA Muhabiri Gıyasettin Tetik 'Altın Madalyalı Çırak' Haberiyle Birincilik Ödülü Aldı

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Muhabiri Gıyasettin Tetik 'Altın madalyalı çırak' haberiyle spor dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 39'uncusunu, 1 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına düzenlendiği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödülleri Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. GGC Başkanı Felat Bozarslan'ın ev sahipliğinin yaptığı törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, eski AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, ilçelerin belediye başkanları, ödülü alan gazeteciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan GGC Başkanı Felat Bozarslan, "Bu yıl ödül törenimizi 1 Mayıs'ta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz hepimizin değerli arkadaşı, kıymetlisi Ümit Özdal'ın adına atfettik. Kendisini buradan da bir kez daha rahmetle anıyorum. Anısını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. 'Spor Haberleri' kategorisinde DHA muhabiri Gıyasettin Tetik'in, Diyarbakır'da, antrenör Selman Süren'in halı sahada ters takla attığını görünce keşfedip, ikna ederek judo sporuna yönlendirdiği 7'nci sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak'ın başarısını ve verdiği mücadeleyi anlatan 'Altın madalyalı çırak' haberi, jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Tetik ödülünü önceki dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'dan aldı.

Törende, Ümit Özdal'ın ailesine vefa plaketi takdim edildi. GGC yönetimi, Özdal'ın dürüst, ilkeli ve insan odaklı habercilik anlayışının gelecek kuşaklara aktarılacağını vurguladı.

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra sahilde cansız bedeni Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, yürüttüğü adalet mücadelesi nedeniyle Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü'ne layık görüldü. GGC Başkanı Felat Bozarslan, ödülü kendisine takdim etti.

Basın Özgürlüğü Ödülü de Gazze'de görevleri başında şehit olan gazeteciler adına El-Cezire televizyonuna verildi. Törende, Gazze'de hayatını kaybeden 230'dan fazla gazeteci anıldı.