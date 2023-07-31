Güney Koreli Kim Minjong, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler Judo 100 kilo üstü kategorisinde yapılan ödül töreninde Güney Koreli Kim Minjong altın madalya kazandı.

CHENGDU, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, erkekler Judo 100 kilo üstü kategorisinde yapılan ödül töreninde altın madalya sahibi Güney Koreli Kim Minjong (soldan ikinci), gümüş madalya sahibi Japon Nakamura Yuta (soldan birinci), bronz madalya sahipleri Polonyalı Kacper Szczurowski (sağdan ikinci) ve Gürcü İrakli Demetrashvili, 31 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)