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Güneşli Gençlikspor Uzatmada Yeni Mahallespor'u Yendi

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Güneşli Gençlikspor rakibi Yeni Mahallespor'u uzatmada attığı golle 3-2 yenerek takibini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Furkan Koç, Mahmut Kaan Akkuş

Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit, Mert Hakan Korkmaz, Ahmet Serdar Kaldırım, (Hasan Yiğiter dk.67), Mehmet Keskin, Rıfat Demirbilek, Muhammet Enes Yücel, Emirhan Karakoç, Erkan Yayık, Ümit Bozkurt, Yusuf Salih, Halil İbrahim İslam, (Mustafa Yılmaz dk.67)

Yeni Mahallespor: Musacan Taştan, Mehmet Baykal, Hayrullah Can Yorulmaz, Emre Yıldırım, Eyüp Çeliksoy, (Emre Mert dk.67), İlhan Coşkun, İsa Akın, (Furkan dk.70), Raşit Cengiz, Furkan Papağan, Murat Çadır, Tunahan Yorgancı

Goller: Ümit Bozkurt (dk.27 ve 90+2 (penaltı),Dk. 56 Rıfat Demirbilek (dk.56) (Güneşli Gençlikspor), Emre Yıldırım (dk.3), İlhan Coşkun (dk.68) ( Yeni Mahallespor)

Kırmızı Kartlar: Raşit Cengiz (dk.60), Emre Yıldırım (dk.60), Emre Mert (dk.90) (Yeni Mahallespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Güneşli Futbol Spor Güncel Haberler

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